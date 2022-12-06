В Минводах женщину обвиняют в мошенничестве с туристическими путевками на 2 млн

В Минводах мошенница обманула 23 человек с туристическими путевками на 2 млн Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Минераловодском округе Ставрополья 44-летняя местная жительница в период с 2019 по 2020 годы, по материалам уголовного дела, заключала туристические договоры туристических путевок за границу с клиентами и обманывала их.

Будучи индивидуальным предпринимателем, женщина высылала клиентам кассовые чеки якобы об оплате и бронировании услуг. Когда клиенты обнаруживали обман, злоумышленница просто переставала выходить на связь.

— По указанной схеме обвиняемая обманула 23 гражданина, проживающих в городах Минеральные Воды, Пятигорск, Сочи, Ростов-на-Дону, причинив ущерб на общую сумму около 2 млн рублей, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Уголовное дело направили в суд на рассмотрение, после состоится заседание суда, где решится судьба женщины. О мере пресечения в отношении фигурантки не сообщается.