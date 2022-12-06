Спортивную школу в Ставрополе отреставрируют за 3,7 млн рублей

В Ставрополе на проспекте Карла Маркса, 15 расположена спортшкола №3, которая раньше была доходным домом 1890 года. После Как памятник культурного наследия в 1981 году здание поставили на государственную охрану. Сейчас его решили отреставрировать.

По данным сайта RosTender.info, сейчас проводится электронный аукцион на разработку научно-проектной документации. Заявки можно подать до 13 декабря, сумма контракта начинается от 3,7 млн рублей.

Всего на подготовку проекта будет выделено семь месяцев, реставрация займет пять этапов. Планируется ремонт крыши, интерьеры и инженерное оборудование. Здание планируется полностью построить к современному использованию.

Тем временем на месте самостроя в Мамайском лесу Ставрополя посадят 150 деревьев. Комитет градостроительства заключил контракт и приступил к демонтажу незаконных строений после того, как хозяин строений четыре года не сносил незаконные постройки. Сейчас там сносят остаток беседок.