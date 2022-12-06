В Предгорном округе Ставрополья продолжается восстановление линий электропередач

Света в нескольких населенных пунктах Предгорного округа Ставропольского края нет с понедельника, 5 декабря. Глава муниципалитета сообщил, что во всем виновата непогода, а не качество линий электропередач. Специалисты планировали исправить аварии до вечера, однако погодные условия не позволили это сделать.

— Ждем справку от электросетевых компаний по проводимым работам. Если нужна будет какая-то помощь, будем запрашивать. Ситуация в некоторых населённых пунктах по-прежнему остаётся сложной, – написал в своих соцсетях глава Предгорного округа.

Электричество пропало и в 16 населенных пунктах Ставрополья все из-за той же непогоды. Обледеневшие линии электропередач не могут выдержать собственный вес или происходит другие аварии из-за погодных условий. Ранее на всей территории края был туман, сильный ветер и начались заморозки. Последствия вылились на электроэнергию.