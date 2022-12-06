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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 11:19

После отравления угарным газом ребенка в Северной Осетии проводится проверка

Предварительно, инцидент произошел из-за неисправности плиты
Данил Юрков

В жилом доме в селе Виноградное произошла утечка газа, из-за которой отравился 13-летний школьник. По предварительным данным, во всем виновата неисправная плита: родители включили ее для обогрева кухни. В помещении находился ребенок, который дышал собирающимся к комнате токсичным газом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Северная Осетия – Алания.

— Обнаружив ребенка, теряющего сознание, родители тут же вызвали скорую помощь. Пострадавший был госпитализирован. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, – пишет ведомство.

По данному факту проводится проверка и будет вынесено процессуальное решение. Только вот кому – ведомство не сообщает, хотя напоминает о соблюдении правил эксплуатации оборудования во избежание несчастных случаев. Ведомство напоминает, что нужно быть предельно внимательным при использовании газового оборудования, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и своих близких.