После отравления угарным газом ребенка в Северной Осетии проводится проверка

В жилом доме в селе Виноградное произошла утечка газа, из-за которой отравился 13-летний школьник. По предварительным данным, во всем виновата неисправная плита: родители включили ее для обогрева кухни. В помещении находился ребенок, который дышал собирающимся к комнате токсичным газом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Северная Осетия – Алания.

— Обнаружив ребенка, теряющего сознание, родители тут же вызвали скорую помощь. Пострадавший был госпитализирован. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, – пишет ведомство.

По данному факту проводится проверка и будет вынесено процессуальное решение. Только вот кому – ведомство не сообщает, хотя напоминает о соблюдении правил эксплуатации оборудования во избежание несчастных случаев. Ведомство напоминает, что нужно быть предельно внимательным при использовании газового оборудования, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и своих близких.