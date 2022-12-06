На Ставрополье пешеход погиб под колесами в попытках остановить пьяного водителя

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Новоалександровске на Ставрополье сегодня, 6 декабря, примерно в 12:30 возле одного из частных домов автомобиль «Рено Флюенс» ехал задним ходом и сбил пешехода. От полученных травм 57-летний пешеход скончался на месте. Сбил мужчину 47-летний водитель, у которого имелись признаки опьянения.

— Со слов очевидцев, пешеход пытался остановить водителя, препятствуя нетрезвому вождению, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. На месте работают правоохранители, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ведомство не сообщает, грозит ли мужчине уголовное наказание, если состояние алкогольного опьянения подтвердится. Также ведомство не пишет о том, является ли водитель злостным нарушителем.