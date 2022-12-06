Два жителя Владикавказа попались на уловку мошенников и взяли кредиты

К полицейским Владикавказа обратились два местных жителя, рассказав о совершенном преступлении. Оказалось, потерпевшие пообщались со лже-банкирами и потеряли в общем больше миллиона рублей.

Как пишет пресс-служба МВД по республике Северная Осетия – Алания, злоумышленники сообщили мужчинам о том, что на их имена берут кредиты. Чтобы избежать незаконной деятельности, надо было взять кредит самостоятельно. Так называемый «зеркальный» кредит работает так, что деньги надо отправить на «безопасный» счет. После задолженность исчезает.

— Введенные в заблуждение потерпевшие выполнили указания звонивших и осуществили денежные переводы в размере 300 и 750 тысяч рублей, – пишет ведомство.

На данный момент возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, за которое грозит до пяти лет колонии. Осталось только найти злоумышленников и наказать их по всей строгости закона.