Самый новогодний двор Ессентуков получит в подарок новую детскую площадку

Конкурс продлится до 22 декабря 2022 года. Фото: adm-essentuki.ru

В Ессентуках с 12 декабря будет запущен традиционный праздничный конкурс «Новогодний узор». Каждый год городское жюри решает, чье яркое украшение, необычная световая конструкция или тематическая фотозона оказались самыми креативными. В этом сезоне курортные объекты будут соревноваться до 22 декабря 2022 года в четырех номинациях:

- лучшее наружное оформление,

- оформление внутреннего интерьера,

- «зимний дворик»,

- украшение фасадов, окон и прилегающих территорий МКД.

Самые творческие проекты администрация Ессентуков поддержит подарками. Фото: adm-essentuki.ru

- Ессентуки должны встретить новый 2023 год яркими локациями. Самые творческие проекты мы поддержим подарками. Победители отправятся в путешествие, получат туристические предметы с символикой курорта, а в лучшем «зимнем дворике» МКД мы проведем либо благоустройство детской площадки, либо добавим досуговые элементы, - рассказал о поощрениях для финалистов глава города-курорта Ессентуки Александр Некристов.

Один из прошлогодних победителей - ресторан «Рио». Фото: adm-essentuki.ru

К слову, в новогоднем конкурсе годом ранее были представлены больше сотни оригинальных работ. На заключительном этапе судьи оценивали 22 проекта. Призы за яркое и необычное световое оформление получили сразу три городских объекта - детский сад «Ласточка», отель «Курортный» и ресторан «Рио».