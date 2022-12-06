Каждый пятый сотрудник Ставрополья считает, что у него недостаточно знаний и навыков

Фото: пресс-служба hh.ru

На Ставрополье каждый пятый – 22% – работающий человек считает, что ему не хватает знаний и навыков, чтобы качественно выполнять работу. При этом большинство опрошенных – 71% – считают, что имеют вполне себе достаточно опыта для своей работы. По России в среднем эти показатели составляют 22% и 70%. Остальные затруднились с ответом. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

— Наиболее уверены в своем профессионализме управленцы и топ-менеджеры – 88%,– юристы – 82% – и строители – 79%. Сомневающиеся в своем профессионализме чаще всего встречаются среди ИТ-специалистов – 28% – и представителей транспортно-логистической сферы – 26%, – пишет сервис.

Чаще всего жители Ставрополья сомневаются в своих навыках ведения переговоров – в 38% случаев. На втором месте сомнений стоят три навыка: знание английского языка, управление персоналом и умение работать в программе 1С – по 37% голосов.

Также ставропольцы хотели бы приобрести умения искать и привлекать клиентов, работать с договорами, продавать, знать CRM и AutoCAD, работать в команде, получить организаторские способности и другие.