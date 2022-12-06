Регионы СКФО стали самыми отстающими по зарплатам воспитателей детсадов в России

В регионах Северо-Кавказского федерального округа воспитатели в детских садах получают самую маленькую зарплату в России. Информацию дал Росстат, сообщив, что на последнем 85 месте находится Ингушетия, где в среднем воспитатели получают 23,7 тысячи рублей в месяц, работая в государственных детсадах.

Тем временем 84 место занимает Дагестан со средней зарплатой в 24 тысячи рублей, на 83 Чечня – 24,1 тысячи, на 82 Карачаево-Черкесия – 24,7 тысячи, 81 строчку занимает Кабардино-Балкария – 25,3 тысяч, а на 80 расположилась Северная Осетия – 26 тысяч рублей.

На Ставрополье показатель немного лучше – 72 место и в среднем 29 тысяч рублей. Регион обошел только республики СКФО, Марий Эл и Мордовию – 26,5 тысяч, Крым – 27 тысяч, Калмыкию и Ивановскую область – 27,9 тысяч рублей, Тамбовскую область – 28,6 тысяч, Волгоградскую область – 28,8 тысяч. В остальном показатель ниже.

Средняя зарплата воспитателей в СКФО выше средней только в Чечне – на 5,1%. В остальных субъектах она ниже среднего – от 0,7% в Карачаево-Черкесии до 14,3% в Дагестане. Зарплаты воспитателей совершенно не приближены к средней заработной плане по стране в размере 40,6 тысяч рублей.