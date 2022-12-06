Жителя Ставрополья осудили за участие в запрещенной экстремистской организации

На Ставрополье мужчину осудили за участие в запрещенной экстремистской организации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Михайловске Ставропольского края сперва задержали, а после осудили участника запрещенной на территории России экстремистской националистической организации «Правый сектор». Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю, злоумышленник планировал собирать и передавать информацию о государственных служащих и данные о военных объектах.

Для совершения преступлений экстремист принял присягу и даже получил личный позывной, готовясь к выполнению заданий от запрещенной организации. Только вот узнавшие об этом правоохранители думали иначе, и злоумышленник был задержан.

— В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного, – пишет ведомство.

В итоге гражданина признали виновным в совершении преступления, а именно участии в запрещенной экстремистской организации, и судом приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок три года в колонии общего режима.