В Ставрополе за разбойное нападение на аптеку будут судить 31-летнего мужчину

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2018 года обвиняемый, 31-летний житель соседней республики, и его 22-летняя сообщница решили совершить разбойное нападение на одну из аптек города Ставрополя, в которой вторая работала. Роли были распределены, все готово – злоумышленники приступили к злому плану. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Обвиняемый стоял на улице и следил за обстановкой, а сообщница зашла в помещение и напала на фармацевта. Потерпевшая получила два удара кирпичом в теменную область, а также не менее 12 ударов ножом по всему телу. Раненной был нанесен тяжкий вред здоровью. После злоумышленница открыла кассу и забрала оттуда 30 тысяч рублей, выбежала из аптеки и скрылась вместе с обвиняемым.

— В ходе предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу, – пишет ведомство. О состоянии потерпевшей не сообщается.

В октябре 2018 года сообщница этого преступления была приговорена к наказанию по решению суда.