Житель Минераловодского округа награжден медалью «Доброволец»

Фото: соцсети главы Минераловодского округа

В Минераловодском округе Ставрополья боец-участник специальной военной операции получил медаль «Доброволец». По словам сотрудников военного комиссариата округа, он единственный, кто получил эту награду со всего муниципалитета. Наградой похвастался и глава Минераловодского округа.

— Как отмечает командование, наш земляк своевременно обеспечивал доставку личного состава в районы выполнения боевых задач, под непрерывным огнём противника осуществлял вывоз раненых в пункт эвакуации, доставлял боеприпасы расчету миномета, – пишет глава округа в соцсетях.

Сообщается, что военнослужащий проявил отвагу и мужество, став добровольцев в специальной военной операции. За это он и получил свою медаль. Боец отправился выполнять боевые задачи еще в августе месяце, а в начале декабря вернулся домой и теперь может отдохнуть.