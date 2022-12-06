На Ставрополье разработают программу уличного освещения

В Ставропольском крае разработают программу модернизации уличного освещения в населенных пунктах региона. Соответствующую задачу поставил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Программу подготовят к февралю 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора.

Современная система уличного освещения уже создана в Невинномысске, Изобильненском и Кочубеевском округах. Это стало возможным благодаря энергосервисным контрактам.

Отмечается, что на освещенных улицах выросла безопасность, снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.

Заключить контракты также планируется в Шпаковском, Кировском и Георгиевском округах.

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