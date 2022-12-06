Несколько населенных пунктов на Ставрополье остались без света из-за непогоды

В ряде населенных пунктов Минераловодского городского округа пропало электричество. Глава МГО Вячеслав Сергиенко в своем телеграм-канале сообщил, что неблагоприятные погодные условия вызвали большие повреждения на линиях электроснабжения.

По его словам, самая неблагоприятная ситуация сложилась в поселке Первомайский.Там сейчас идет замена трансформатора.

- Проблема связана, по всей видимости, с несанкционированным отбором мощности, что стало причиной повреждения трансформатора. Сроки окончания работ уже переносились дважды, задействованы все необходимые ресурсы, - написал Сергиенко.

Ожидается, что работы завершат в течение ближайшего часа.

Также аварийное отключение произошло в поселке Новотерский и хуторе Привольный. Причиной стало дерево, упавшее на линию электропередачи. Восстановить электроснабжение так же планируется в течение часа.