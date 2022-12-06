На Ставрополье откроется компьютерный завод

Первый на Ставрополье завод по производству компьютеров откроется в Ессентуках. Предприятие «Бештау Электроникс» уже работает в тестовом режиме: выпускает мониторы, клавиатуры и мыши. Вскоре запустят линию моноблоков. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Закупают только микросхемы, все остальное производится на Ставрополье.

- Новое производство приведёт в край около четырех миллиардов рублей частных инвестиций и создаст около 200 новых рабочих мест, - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что спортшколу в Ставрополе отреставрируют за 3,7 млн рублей.