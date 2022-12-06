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НовостиОбщество6 декабря 2022 18:51

МЧС Ставрополья объявило штормовое предупреждение

Жителей края предупреждают о сильном гололедно-изморозевом отложении
Инна МОРОЗОВА

Как сообщает региональный Гидрометцентр, 6-7 декабря в южной части Ставропольского края местами ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения.

Из-за этого велика вероятность ЧП, связанных с обрывом линий электропередач, падениями деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций; нарушения работы коммунальных служб и систем жизнеобеспечения населения.

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю рекомендует по возможности не выходить на улицу, не находиться вблизи линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, не гулять под деревьями; держаться подальше от стен домов. Также рекомендуется убрать от деревьев и ветхих строений личные автомобили.