Маршрут №48 стал лучшим и худшим для жителей Ставрополя

Урбанист Андрей Черняков опубликовал в своем телеграм-канале результаты опроса, в котором приняли участие более 400 жителей Ставрополя, пользующихся общественным транспортом.

В голосовании за лучший маршрут победил №48. Он же возглавил список худших маршрутов.

Также в топе лучших маршрутов оказались №15 и №46. Худших - №20 и №41.

Выяснилось, что 70% горожан недовольны работой перевозчиков. 41% отметили, что качество обслуживания ухудшилось за последние полгода.

Участники опроса считают, что необходимо увеличить число рейсов в вечернее время и заменить маршрутки на более вместительные.