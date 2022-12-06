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НовостиОбщество6 декабря 2022 19:27

Маршрут №48 стал лучшим и худшим для жителей Ставрополя

Опубликованы результаты опроса о качестве работы общественного транспорта в краевой столице
Инна МОРОЗОВА

Урбанист Андрей Черняков опубликовал в своем телеграм-канале результаты опроса, в котором приняли участие более 400 жителей Ставрополя, пользующихся общественным транспортом.

В голосовании за лучший маршрут победил №48. Он же возглавил список худших маршрутов.

Также в топе лучших маршрутов оказались №15 и №46. Худших - №20 и №41.

Выяснилось, что 70% горожан недовольны работой перевозчиков. 41% отметили, что качество обслуживания ухудшилось за последние полгода.

Участники опроса считают, что необходимо увеличить число рейсов в вечернее время и заменить маршрутки на более вместительные.