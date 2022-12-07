За минувшие сутки коронавирусом на Ставрополье заболели 67 человек

На Ставрополье за последние сутки с 6 на 7 декабря от коронавируса выздоровели 29 человек, а заболели 67 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась семи пациентам. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— За прошедшие сутки выздоровело 29 человек. Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоком уровне. Новых летальных исходов нет, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1160 человек, а полный курс иммунизации прошли 612 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.

Погодные условия также влияют на заболевания. Так, синоптики прогнозируют потепление до температурной нормы на Ставрополье 9 декабря. Пока что из-за сильных ветров погода ощущается куда холоднее.