В Ставрополе на площади Ленина украшают новогоднюю елку и резиденцию Деда Мороза

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

На площади Ленина в Ставрополе начали украшать новогоднюю елку и готовить резиденцию Деда Мороза к приходу в нее гостей. Прямо сейчас собираются большие иллюминационные шары для праздничной елки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

— Рядом с елочным лесом расположилась резиденция Деда Мороза. Сейчас здесь занимаются праздничным убранством – украшают избу тематическими игрушками и еловыми лапами, – пишет ведомство.

Дед Мороз будет работать в своей резиденции две недели. За это время волшебник встретит юных посетителей, будет водить хороводы и песни, а также не забудет оставить фотографию на память.

График работы резиденции:

- 24 и 25 декабря – 11:00 – 15:00;

- 26-29 декабря – 17:00 – 19:00;

- 30 декабря – 16:00 – 18:00;

- 31 декабря – 11:00 – 15:00;

- 1 января – выходной день;

- 2-6 января – 11:00 – 15:00.