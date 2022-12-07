Прокуратура взяла на контроль ситуацию с общественным транспортом Ставрополя

По поручению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина прокуратура взяла на контроль ситуацию с автобусами и маршрутками в городе Ставрополе. Ранее появилась информация о восьмибалльных пробках и толпах на остановках, ведомство начало проверку сведений.

В рамках проверки была организована встреча с министром дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и представителями госавтоинспекции. Там обсудили причины ненадлежащего транспортного обслуживания жителей и пришли к выводу о проведении рейдов.

— Поручено провести анализ работы светофорных объектов юго-западного района города с целью исключения транспортных заторов, влекущих задержку общественного транспорта, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Результат выполнения поручений находится на контроле у прокуратуры. Проверка продолжается. В итоге движение транспорта в Ставрополе должно нормализоваться.