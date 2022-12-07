На трассы Ставрополья снова опустился туман и поднялся сильный ветер

Трассы Ставропольского края вновь подверглись непогоде, на этот раз автоинспекторы предупреждают водителей о сильном боковом ветре и тумане. На дороге «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» опустился туман и дует порывистый ветер, дорога мокрая, но обработанная.

— Снег и резкие порывы ветра наблюдаются в Советском округе на федеральной трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды», – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. О других трассах Ставрополья в ведомстве не сообщается. Возможно, там также царит непогода.

Водителям следует быть аккуратными на дороге. Туман, ветер и скользкая дорога создают опасность возникновения аварийных ситуаций, поэтому не стоит превышать скоростной лимит и резко входить в повороты.