В Ставрополе опубликовали опрос о качестве общественного транспорта

После множества сообщений о проблемах общественного транспорта, когда даже прокуратура взялась за это, ставропольский урбанист Андрей Черняков выложил итоги опроса о качестве маршруток и автобусов. В опросе участвовали 425 человек, самым лучшим и худшим номером транспорта стал 48.

В среднем пассажиры ждут 10-20 минут, прежде чем приедет их транспорт. Опрошенные считают, что нужно увеличить вместимость маршруток. Самым большим недостатком назвали нарушение графика работы в вечернее время. Удобнее всего признали безналичный способ оплаты.

Цены на транспорт устраивают 43% граждан, а не устраивают – 57%. При этом 70% опрошенных в принципе недовольны работой общественного транспорта и еще 78% считают необходимым ввести отдельные полосы для маршруток и автобусов.