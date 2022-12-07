Стратегическая встреча: вице-президент «Ростелекома» на Юге и глава Ингушетии обсудили цифровизацию региона

Диалог стал очередным этапом в реализации стратегии цифровой трансформации региона. Фото: rt.ru

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов и вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов провели рабочую встречу в Магасе. Диалог руководителей стал очередным этапом в реализации стратегии цифровой трансформации региона, проект которой был разработан экспертами национального провайдера и представителями республиканского правительства в прошлом году. В обсуждении рабочих вопросов приняли участие Председатель Правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин, первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия Олег Фурсов, министр промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия Бадма Дорджиев, директор Ингушского филиала Азамат Чахкиев, о назначении которого компания объявила ранее, и директор по цифровым регионам Южного и Северо-Кавказского федерального округов Руслан Бардахчиев.

За последние три года «Ростелеком» инвестировал в развитие цифровой инфраструктуры Ингушетии около 200 млн. руб. В настоящее время национальный цифровой провайдер и власти республики в соответствии с намеченным планом проводят интеграцию умных решений во все сферы государственной и социально-экономической жизни региона. Уже давно успешно работает региональный сервис Госуслуг «Электронное правительство», система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», внедрено комплексное видеонаблюдение на строящихся объектах для контроля за ними. «Ростелеком» охватил оптическим интернетом все медицинские учреждения в регионе. С началом пандемии компания развернула виртуальную АТС для работы горячей линии по COVID-19 для населения.

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Фото: rt.ru

«Наша Республика уже идет по пути цифровой трансформации, и последние годы мы этот процесс максимально ускоряем. На первом этапе мы сфокусировались на самых социально значимых вопросах — охватили в рамках федеральной программы “Устранение цифрового неравенства” оптическим интернетом малые населенные пункты в Джейрахском и Сунженском районах, подключили к сети объекты здравоохранения. Оцифровали государственные услуги. Эти и другие проекты — только начало. Мы продолжаем трансформацию и системно фокусируемся на ключевых отраслях региональной экономики. В нашем приоритете — строительство оптической инфраструктуры для развития туристических кластеров в регионе и цифровизация образовательной сферы», — рассказал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Стратегия цифровой трансформации Республики Ингушетия охватывает девять социально значимых сфер: образование и науку, здравоохранение, городскую среду, сельское хозяйство, промышленность, экологию и другие. В ближайшие два года «Ростелеком» совместно с властями региона планирует запустить более 60 проектов, в которые войдет региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения (РАСЦО) для снижения рисков природных или техногенных катастроф, ситуационный центр главы региона для мониторинга социально-экономической ситуации, цифровые решения для жилищно-коммунального хозяйства, платформа строительных сервисов и другие сервисы и платформы, повышающие качество работы и жизни. По поручению главы республики национальный провайдер дополнительно уделит внимание приоритетным направлениям — развитию цифровой инфраструктуры и сервисов для образовательных учреждений и строительству оптического интернета в туристических кластерах региона. Все заявленные проекты соответствуют ключевыми показателями национальной цели «Цифровая трансформация», установленными Указом Президента РФ № 474 от 21.07.2020 г.

Вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов (справа). Фото: rt.ru

«Цифровизация для экономики страны сегодня актуальна, как никогда. Наша компания выступает инфраструктурным партнером государства и бизнеса по формированию и развитию в России цифровой экономики. Мы реализуем в южных регионах концепции “умных городов” и “цифровых регионов”, последовательно разворачиваем цифровые системы и платформы для целых отраслей. С этой целью мы использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения, передовые системы кибербезопасности, а также глубокую отраслевую экспертизу, наработанную многолетним опытом реализации федеральных и региональных проектов», — отметил вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов.

Национальный цифровой провайдер ежегодно в качестве цифрового партнера поддерживает мероприятия республиканского масштаба, среди которых празднование 250-летия единения Ингушетии с Россией, 30-летия образования Республики и другие. Получить более подробную информацию о реализации «Ростелекомом» национальных проектов в сфере цифровизации можно на официальном сайте компании.

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