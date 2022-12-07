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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 10:38

В центре Ставрополя без света остались 950 абонентов

Пять улиц оказались обесточены
Данил Юрков

Улицы Войтика, Горького, Казачья, Калинина и небольшой участок проспекта Карла Маркса в городе Ставрополе оказались обесточены по пока неизвестным причинам. Без света на данный момент сидят около 950 абонентов.

В горэлектросети рассказали, что предварительная причина аварии – повреждение высоковольтной кабельной линии. Точную причину предстоит узнать специалистам, которые отправятся устранять аварию. Электроэнергию обещают вернуть в течение часа.

Пока что абонентам остается ждать, когда будет установлена причина поломки и будет восстановлено питание. Ранее в Предгорном округе занимались восстановлением линий электропередач, которые были повреждены из-за непогоды.