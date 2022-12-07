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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:40

МЧС Кабардино-Балкарии продолжает восстанавливать электроэнергию в селах и городах

На данный момент без света находятся 13 населенных пунктов
Данил Юрков

В Кабардино-Балкарской республике продолжается восстановление электроснабжения в населенных пунктах, 13 из которых по сей день остаются обесточенными – всего 32 тысячи абонентов Зольского, Баксанского и Чегемского муниципальных райнов. На данный момент восстановлено 60% аварий из-за непогоды, о которых сообщали потребители.

— В настоящее время на месте работают 23 бригады более 100 человек и 37 единиц техники. Усилена группировка электриков от соседних субъектов федерального округа, – пишет пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

На территории республики неблагоприятные погодные условия – гололедно-изморозевые явления. Тем не менее специалисты наладили взаимодействие со всеми дежурными службами. Также ведется работа по индивидуальным заявкам от потребителей. Как долго будет править непогода и вскоре ли восстановят подачу свет в дома, в ведомстве не сообщили.