Пять студентов СтГАУ выиграли по 500 тысяч рублей на научные проекты

Фото: СтГАУ

Пять студентов Ставропольского аграрного университета победили в финале проекта "Умник". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В конкурсе принимали участие 90 человек. Представители СтГАУ взяли четыре из шести номинаций и получат по 500 тысяч рублей на реализацию представленных идей. Научно-практическую конференцию поддержал федеральный фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Студентка Виктория Гоманюк победила в номинации "Цифровые технологии", представив проект "Разработка цифровой платформы для субъектов рынка грузоперевозок на принципах шеринга и свободной конкуренции с использованием AI-технологий и концепции IoT". А Владимир Волков и Фатима Шидакова оказались лучшими в номинации «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии». Парень презентовал механизм для разделения сельскохозяйственных отходов, которое работает по принципу биротативного двигателя, а девушка - устройство ионизации водо-воздушной среды в опрыскивателях для снижения затрат при химической обработке растений.

Фото: СтГАУ

Студент Даниил Проскурин благодаря проекту безопасного способа превентивной профилактики зооантропонозов арахноэнтомологической этиологии победил в номинации «Биотехнологии». А Наталья Ставицкая выиграла в номинации «Ресурсосберегающая энергетика».

- Студенты нашего университета уже много лет участвуют в конкурсе «Умник», побеждают в нем и получают средства на реализацию своих проектов. Недавно студентка энергетического факультета Линара Мазинова вышла в федеральный этап конкурса Фонда Мельниченко. Одержать победу ей помогла одержанная ранее победа в конкурсе «Умник» и средства, благодаря которым она построила прототип своего изобретения, - отметил врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.