В Пятигорске из-за непогоды закрыты пешеходные зоны и терренкуры на трех горах

Фото: соцсети главы города Пятигорска

Из-за погодных условий, которые обрушились на Ставрополье, в Пятигорске до сих пор закрыты пешеходные зоны и терренкуры на Машуке, горе Горячей и Михайловском отроге. Обледеневшие ветки и деревья продолжают падать, создавая опасность для гуляющих под ними людей.

— В связи с погодными условиями и обледенением деревьев, для прогулок закрыты пешеходные зоны и терренкуры. Будьте осторожны и на улицах города, возможно падение деревьев и веток, – пишет в своих официальных соцсетях глава города Пятигорска.

Напомним, что на курортах Кавказских Минеральных вод туристам запретили гулять в парках из-за опасности падения на них ледышек от деревьев, которые падали под тяжестью льда. Когда локации откроют для посетителей, остается загадкой. Любителям этих мест остается ждать потепления.