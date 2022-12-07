Житель Ставрополья отправился в тюрьму на 6 лет за попытку убить сожителя сестры

В городе Михайловске на Ставрополье 4 октября 2022 года 46-летний пьяный мужчина пришел в гости к своей сестре и ее 49-летнему сожителю. Застолье и потребление спирта продолжилось, однако между мужчинами вспыхнул конфликт. Дело в том, что брат не сильно спешил уходить, хотя жильцы дома намекали ему на это.

- В ходе ссоры фигурант уголовного дела, вооружившись кухонным ножом, нанес им два удара в область ключицы и спины 49-летнего сожителя своей сестры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Потерпевшему вовремя оказали помощь, поэтому он остался жив. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Гособвинителем по делу выступил прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. Фото: прокуратура СК

А вот злоумышленнику угрожал срок. Уголовное дело расследовали, материалы передали в суд, где мужчину признали виновным в совершении преступления и приговорили к 6 годам «строгача».