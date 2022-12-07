В 2023 году Ставрополье начнет экспортировать семена в Армению

Ставрополье в 2023 году начнет поставлять в Армению семена пшеницы и бобовых культур. Договоренности достигла группа предпринимателей, которая отравилась в Ереван с бизнес-миссией, как сообщает глава минэкономразвития региона Денис Полюбин.

— На встречах обсуждались вопросы поставок ставропольской продукции. По их итогам получены двусторонние договоренности об экспорте в Армению ставропольских семян, – рассказал глава министерства.

Каждая компания-производитель провела 8-10 встреч с партнерами. Участвовали поставщик семян, производитель посадочного материала для виноградников, производитель рамной металлической опалубки перекрытий, стен и колонн, компании оптовой торговли.

Также глава министерства отметил, что Армения является одним из главных партнеров Ставрополья, а также получает продукцию ставропольской мукомольно-крупяной промышленности. Расширение сотрудничества и ассортимента товаров будет преимуществом для обеих сторон.