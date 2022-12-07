В 2022 году Ставрополье на 250% увеличило экспорт подсолнечного масла в Индию

Экспорт подсолнечного масла со Ставрополья в Индию с начала 2022 года вырос на 250%. Губернатор Ставропольского края в своих официальных соцсетях написал, что в Индии хорошим спросом пользуются анис, бадьян, фенхель, кориандр, тмин, выращенные ставропольскими производителями.

— Пряности и лекарственные культуры стали одним из перспективных направлений растениеводства в нашем крае. Мы внедряем новые культуры, – пишет глава Ставрополья в своих официальных соцсетях. Ставропольский агропромышленный комплекс становится больше и конкурентнее.

Также напомним, что во время поездки в Ереван с бизнес-миссией ставропольские предприниматели договорились об экспорте в Армению семян пшеницы и бобовых культур. Первая поставка состоится в 2023 году. Расширение сотрудничества и ассортимента товаров будет преимуществом для обеих сторон.