Ставропольский мошенник проиграл 600 тысяч в ставках на спорт

К ставропольским полицейским пришло два заявления от местных жительниц, которые сообщили о мошенничестве в свой адрес. Общая сумма ущерба, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, составила более 640 тысяч рублей.

Девушки познакомились со злоумышленником в интернете, который вошел к ним в доверие, а после неоднократно просил дать деньги в долг. Сердобольные девушки давали взаймы, только вот возврата средств они не дождались: заемщик перестал выходить на связь.

— Сотрудники установили личность гражданина. В отделе полиции 26-летний местный житель в содеянном сознался, пояснив, что проиграл все деньги в ставках на спорт, – пишет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество. Расследование продолжается, после материалы передадут в суд, где решится судьба злоумышленника.