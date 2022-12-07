В Ингушетии 63-летний мужчина незаконно хранил 4 килограмма золота

Судом установлено, что в 2010 году мужчина на территории республики Ингушетия незаконно приобрел, а после хранил, драгоценные металлы – пять слитков золота общей массой около 4 килограммов. Общая сумма незаконных слитков составила 12,1 млн рублей.

— Золото он хранил по месту своего жительства в сельском поселении Экажево до июля 2022 года, вплоть до его изъятия сотрудниками УФСБ России по Республики Ингушетия, – пишет пресс-служба прокуратуры республики Ингушетии. В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

Приговором Назрановского районного суда Республики Ингушетия подсудимого приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Изъятое золото обращено в доход государства.