В частном доме Пятигорска вспыхнул пожар на 50 квадратных метров

На Ставрополье в городе Пятигорске на улице Бульварная, 46к2 произошел пожар. Об этом в социальных сетях сообщили обеспокоенные граждане. В интернете люди сообщили, что пожарных пока что нет на месте.

— Напротив этого адреса в сторону Розы Люксембург. Горит баня вроде или летняя кухня на заднем дворе, – пишут в соцсетях.

Огнеборцы все же прибыли на место происшествия. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю, в 17:30 пожар удалось локализовать на площади в 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Пожарные продолжают устранять огонь.

— В 17:30 локализация на площади 50 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. От РСЧС привлечены 13 человек и 5 единиц техники, – пишет ведомство. Причина возгорания и более подробная информация на данный момент неизвестны.