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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 16:47

Несколько торговых киосков пострадали от пожара в Чегеме

В больницу с ожогами доставили мужчину 1989 года рождения
Инна МОРОЗОВА

В Чегеме по улице Братьев Сабановых произошел пожар вечером в среду, 7 декабря. В 17:22 загорелись несколько торговых киосков у дороги.

В 17:56 пожар удалось локализовать, в 19:20 огонь полностью потушили. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В результате ЧП пострадал мужчина 1989 года рождения, с ожогами конечностей его доставили в больницу Нальчика.

В тушении пожара участвовали 27 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

Устанавливаются причины пожара.