Туман и гололед ожидается на Ставрополье 8 и 9 декабря

Региональный Гидрометцентр предупредил о тумане и гололеде на территории Ставропольского края 8 и 9 декабря. По сообщениям синоптиков, в четверг, 8 декабря, воздух прогреется до +4 градусов. В пятницу, 9 декабря, столбики термометров поднимутся до +7 градусов.

Будет преимущественно без осадков. На юге Ставрополья ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение. В утренние часы местами туман.

В Ставрополе в четверг термометры покажут +1 градус, в пятницу станет на два градуса теплее - +3. Осадки не прогнозируются.