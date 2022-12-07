Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 17:40

Туман и гололед ожидается на Ставрополье 8 и 9 декабря

Потеплеет до +7 градусов
Инна МОРОЗОВА

Региональный Гидрометцентр предупредил о тумане и гололеде на территории Ставропольского края 8 и 9 декабря. По сообщениям синоптиков, в четверг, 8 декабря, воздух прогреется до +4 градусов. В пятницу, 9 декабря, столбики термометров поднимутся до +7 градусов.

Будет преимущественно без осадков. На юге Ставрополья ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение. В утренние часы местами туман.

В Ставрополе в четверг термометры покажут +1 градус, в пятницу станет на два градуса теплее - +3. Осадки не прогнозируются.