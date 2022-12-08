За последние сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 77 человек

На Ставрополье коронавирусом заболели 77 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье за минувшие сутки с 7 на 8 декабря от коронавируса выздоровели 107 человек, при этом заболели 77 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 11 пациентам, среди которых один ребенок. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— За минувший день из-под наблюдения врачей выписано 107 человек. Уровень заболеваемости практически не растет. Летальных исходов зарегистрировано не было, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 1435 человек, а полный курс иммунизации прошел 601 человек. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях. Количество проведенных тестов на выявление вируса сегодня составляют 4 млн 834 тысяч 184.