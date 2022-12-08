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НовостиЗдоровье8 декабря 2022 5:15

За последние сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 77 человек

При этом выздоровели 107, заболеваемость практически не растет
Данил Юрков
На Ставрополье коронавирусом заболели 77 человек

На Ставрополье коронавирусом заболели 77 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье за минувшие сутки с 7 на 8 декабря от коронавируса выздоровели 107 человек, при этом заболели 77 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 11 пациентам, среди которых один ребенок. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— За минувший день из-под наблюдения врачей выписано 107 человек. Уровень заболеваемости практически не растет. Летальных исходов зарегистрировано не было, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 1435 человек, а полный курс иммунизации прошел 601 человек. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях. Количество проведенных тестов на выявление вируса сегодня составляют 4 млн 834 тысяч 184.