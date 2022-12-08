Сергей Меняйло провел «прямую линию» с жителями Северной Осетии

Фото: портал республики Северная Осетия – Алания

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло провел ежегодную «прямую линию». Всего поступило свыше 900 сообщений и звонков. За три часа в прямом эфире руководитель региона ответил боле чем на 30 вопросов жителей республики. Остальные будут взяты в работу, на каждый - заявители обязательно получат исчерпывающие ответы.

Трансляция специальной программы осуществлялась в прямом эфире национального телевидения «Осетия-Ирыстон» – на сайте телеканала, на официальном сайте Главы и Правительства Северной Осетии, на сайте ГТРК «Алания», в эфире радио «FM Алания».

При подготовке «прямой линии» в ежедневном режиме работал единый call-центр по сбору обращений. Вопросы также принимались в личном аккаунте Главы региона в социальной сети «ВКонтакте» и в чат-боте Центра управления регионом в Telegram. В ходе прямой линии жители продолжали задавать вопросы.

Сергей Меняйло пообщался в эфире с дозвонившимися жителями республики, ведущими зачитывались обращения, которые поступали в социальных сетях. Также руководитель региона ответил на вопросы, заданные в формате блиц-опросов. На связи со студией НТК «Осетия-Ирыстон» были заместители Председателя Правительства РСО – Алания, руководители органов исполнительной власти, главы муниципальных образований и районных администраций, готовые к прямому включению.

Основные темы – развитие здравоохранения, реконструкция дорог и работа общественного транспорта, социальная защита, ситуация в системе образования, благоустройство общественных и дворовых территорий, реализация региональных и государственных программ. Также руководитель республики ответил на вопросы социальной поддержки участников СВО и их семей.

Сергей Меняйло рассказал, что на базе отряда «Алания» создан пункт материально – технического обеспечения. Все необходимое доставляют военнослужащим напрямую. Так, по его словам, уже доставлены печки, теплое белье, медикаменты, средства гигиены, генераторы и т.д.

Глава республики прокомментировал и ситуацию с обменом трех военнослужащих из Северной Осетии, которые находятся в украинском плену.

– Информация по нашим военнопленным следующая: они в списках на обмен. Вопрос находится на контроле. Фамилии обмениваемых мы узнаем только в последний момент. Все, что возможно было сделать – делается, – отметил Сергей Меняйло.

Отвечая на вопрос о капитальном ремонте детского сада №61 г. Владикавказа, Сергей Меняйло рассказал, что в республике разрабатывается соответствующая программа, в рамках которой в 2023 году будет отремонтировано 30 дошкольных учреждений. Объем финансирования составит около 600 млн рублей.

Отдельной темой прозвучал вопрос о судьбе Комсомольского парка. Как пояснил глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов, находившийся также в прямом эфире, парк останется в первозданном виде, а вырубка деревьев носит санитарный характер. По его словам, 70% деревьев являются аварийными и имеют предписания на вырубку. Исторический памятник воинам-комсомольцам будет сохранен, при этом здесь появятся велодорожки, скамейки. Кроме того, проект обновленного парка будет вынесен на обсуждение общественности.

Сергей Меняйло поручил главе администрации собрать группу активистов, чтобы совместно работать над благоустройством парка.

– Паспорт – это хорошо, но, когда активная группа будет участвовать и осуществлять контроль, все напряжение сойдет на «нет». Подключите и СОГУ. На ровном месте создавать себе проблему – это глупо. В таких случаях надо слышать мнения людей, спрашивать, что они хотят, – сказал Сергей Меняйло.

От жительницы Владикавказа поступил вопрос о сроке открытия гимназии №16, где в мае этого года был начат капитальный ремонт. Сергей Меняйло заверил заявительницу, что к концу текущего года все работы будут завершены. Также в финальной стадии капремонт в школе № 24 во Владикавказе, в общеобразовательных школах в селениях Советское, Чикола и пос. Мизур. После зимних каникул дети пойдут уже в обновленные классы. До конца текущего года закончится ремонт и в школе 11 г. Владикавказа.

– Ремонт 11-й школы проводился по двум программам, одна из которых – повышение сейсмостойкости. До нового года строительная готовность составит 100%. По программе модернизации тоже будет полная готовность к концу года. Таким образом, школу запустим в новом году, – сказал Сергей Меняйло.

Стоит отметить, что в 2022 году начат капитальный ремонт в 44 школах. В 19 школах одногодичного цикла завершится ремонт уже к концу декабря. Из 25 школ двухгодичного цикла полностью работы завершатся в восьми: четыре школы уже открыты, ещё 4 будут открыты после новогодних каникул.

В 2023 году ремонт завершится в 17 школах двухгодичного цикла. В мае начнётся ремонт ещё в 22 школах и завершится осенью этого же года.

– На следующий этап в новой заявке мы подали 70 школ. Мы должны капитально отремонтировать все школы республики, – подчеркнул руководитель региона.

Говоря о проблеме с бродячими собаками, Глава Северной Осетии сообщил, что в питомнике для бездомных животных во Владикавказе дополнительно откроют 150 мест. Работы проведут до конца текущего года.

– Надо еще и общественность привлекать и воспитывать. Ведь у нас часть бездомных собак – домашние собаки, которых выбросили на улицу. Надо учить, что нельзя выбрасывать животных на улицу, мы же в ответе за тех, кого приручили. Проблему надо решать комплексно, – сказал Сергей Меняйло.

Кроме того, в 2023 году планируется построить питомник в Моздоке. В настоящее время выделен земельный участок, ведется работа по разработке проектно-сметной документации.

– Питомник в Моздоке, думаю, в конце следующего года откроем. Сейчас надо ускоренно разработать проектно-сметную документацию. Этот объект – не особой сложности, его можно делать из быстровозводимых конструкций, можно инужно сделать очень быстро. И такая задача перед главой Моздокского района стоит, – добавил Сергей Меняйло.

Также он прокомментировал ситуацию с водоснабжением:

– Водопроводное хозяйство концентрируется в государственном унитарном предприятии. Мы забираем муниципальные водоканалы в ГУП с долгами. Потом начнем собирать платежи, в том числе – с компенсаций межтарифной разницы, потом будемреструктуризировать долг, реконструировать сети.

Напомним, в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие СКФО», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, в Северной Осетии создан единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. Это государственное унитарное предприятие, главная цель которого – оказание качественных и в полном объеме услуг водоснабжения и водоотведения потребителям республики. Она реализуется в трех пилотных субъектах России – Северная Осетия, Дагестан и Ингушетия – и предусматривает компенсацию из федерального бюджета межтарифной разницы. Основной показатель программы – полная модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения на территории субъекта. Кроме того, предполагается сокращение управленческого аппарата сетей, но при этом – увеличение нормативной численности технических работников, занятых в сфере водоснабжения и водоотведения. Также запланировано повышение уровня оплаты их труда. В связи с тем, что проект – пилотный, рабочий процесс сопровождается специалистами Департамента развития проектов в сфере ЖКХ Министерства экономического развития Российской Федерации.

– Кто-то говорил о едином тарифе. Нет, тарифы будут разные – для сельской и городской местности. Тариф на 2023 год уже утвержден, усреднение тарифов будет в следующем году к декабрю. Но это усреднение не будет говорить о том, что будут верхняя и нижняя планки илиединый тариф для всей республики. Все зависит от того, какой водоканал, как вода подается, откуда, самотеком или не самотеком, и так далее. Поэтому, эту тему мы в следующем году начнем дорабатывать. Нам надо будет определять объем компенсаций межтарифной разницы водоканалам. А дальше идет модернизация. Объема финансирования достаточно, чтобы ее начать, – обратил внимание глава региона.

Предстоит и масштабная реконструкция набережной во Владикавказе. Уже подготовлен проект благоустройства от Красногвардейского моста до улицы Кирова. Проектно-сметная документация будет готова к апрелю следующего года. К проектированию объекта привлечён «Дом.РФ».

В прямом эфире Сергей Меняйло поручил Министерству ЖКХ, топлива и энергетики разобраться с вопросом отсутствия отопления в образовательной школе №28. Руководитель профильного ведомства незамедлительно проверил информацию по подаче тепла в учебное заведение. Как доложил Майран Тамаев, тепло подаётся в полном объёме, проблема связана с застекленным 4 этажом, в связи с чем есть большие теплопотери, а также не работают конвекторы отопления. В ближайшее время проблема будет решена, пообещал министр.

Министерству культуры республики и Правобережному району поручено обеспечить необходимым инвентарем Дом культуры в с. Ольгинское и обеспечить наличие хореографа – в ответ на прозвучавшую в эфире просьбу от местных жителей.

Напомним, что вопросы, которые не прозвучали в эфире, будут переданы руководителю республики и направлены в профильные ведомства для дальнейшей работы.