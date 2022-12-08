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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 7:51

Следком проверит больницу Ставрополья, где погиб пациент

Пациент умер от язвы, а медики проверяли его на инсульт и коронавирус
Данил Юрков
Следком проведет проверку больницы в Ессентуках

Следком проведет проверку больницы в Ессентуках

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ессентукской городской клинической больнице пройдет проверка от следственного комитета после того, как в интернете появилась информация о халатном обращении с пациентами. Пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю сообщает, что проверка проводится по факту смерти пенсионера после операции.

— По данному факту в следственном отделе по городу Ессентуки следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю организована процессуальная проверка, – пишет ведомство.

Пускай проверка проводится по факту смерти после операции, важно то, что сперва пенсионера встретили в больнице с истерикой о позднем обращении, после ему поставили диагноз «ишемический инсульт».

Дальше пациента два месяца гоняли по разным врачам, кроме гастроэнтеролога, наплевав на просьбы проверить брюшную полость больного. Когда у пенсионера обнаружили литр жидкости в желудке и поняли причину, хирург, как сообщалось, справился со своей работой. Только мужчина все равно умер от язвенной болезни, которую медики не могли обнаружить все время лечения.