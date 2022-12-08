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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 8:47

В Железноводске пенсионера обманули после покупки лекарств в интернет-магазине

Мошенники сообщили о якобы положенной покупателю компенсации
Данил Юрков

К полицейским в городе Железноводске обратился 72-летний пенсионер, рассказав о мошенничестве в свой адрес. Заявитель сказал, что несколько месяцев назад он заказал в интернет-магазине лекарства, однако на пункте выдачи отказался от покупки.

Тогда пенсионеру позвонила неизвестная, сообщив о том, что заказанные им препараты оказались контрафактным. Мошенница пояснила, что теперь пострадавшему от такой халатности отправителей якобы положена компенсация. Только вот для ее получения надо оплатить страховку и другие расходы.

Жертву это не смутило, и пенсионер перевел злоумышленникам по их инструкции более 700 тысяч рублей. Когда обещанные деньги не пришли, потерпевший понял, что попался на уловку мошенников.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), – пишет пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.