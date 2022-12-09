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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 9:35

На улице Серова в Ставрополе остановили пьяного 17-летнего водителя

Прав у парня ввиду возраста не было
Данил Юрков

Ночью на улице Серова в Ставрополе автоинспекторы остановили машину, за рулем которой сидел молодой человек с признаками опьянения. Оказалось, что подростку всего 17, машину он взял у родителей, чтобы покататься. Также он признался, что пил пиво и энергетики. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

— Так как водитель достиг возраста административной ответственности, в присутствии матери ему было предложено пройти освидетельствование. Прибор показал наличие более 0,5 миллиграмм паров этанола, – пишет ведомство. Парень не согласился с измерением прибора.

От прохождения теста в медицинском учреждении он отказался, в отношении него составлен административный протокол за отказ от прохождения освидетельствования. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также арест до 15 суток. Информацию направили еще и в инспекцию по делам несовершеннолетних.