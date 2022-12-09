Партию безакцизной табачной продукции изъяли на Ставрополье

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Георгиевском округе Ставрополья правоохранители узнали, что какой-то продавец хранит и продает контрафактную табачную продукцию. Началось расследование, в ходе которого продавец безакцизного табака был найден. В своем торговом павильоне предприниматель брал деньги за незаконную продажу.

— В ходе проведения обысков полицейские изъяли более 2,5 тысяч пачек сигарет различных наименований без специальных акцизных марок. Согласно заключению экспертизы, стоимость табачных изделий составляет более трехсот тысяч рублей, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Предпринимателю грозит уголовная ответственность за продажу безакцизного табака, в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают канал покупки товара, а также документируют противоправную деятельность злоумышленника.