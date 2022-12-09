Губернатор Ставрополья вручил Орден Мужества вдове бойца-участника спецоперации

Сегодня, 9 декабря, отмечается День Героев Отечества, в этот день губернатор Ставропольского края вручил Орден Мужества вдове бойца-участника специальной военной операции подполковники Вячеслава Валерьевича Савинова.

Для подполковника этот Орден Мужества был третьим. Он, как сообщает губернатор Ставропольского края, стал полным кавалером Ордена посмертно. Награждение проходило в большом зале, а после губернатор пообщался с вдовой.

— Мы должны помнить о его подвиге. И о том, что значит идти путем героя – делать шаг навстречу трудностям, смертельной опасности. Подполковник Савинов – наш герой, – пишет глава региона в своих соцсетях.

Также напомним, что Рамзан Кадыров показал душераздирающие кадры возвращения из украинского плена 60 российских бойцов.