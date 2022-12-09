Как заставить кур лучше нестись, знают в Ставропольском агроуниверситете

Ставропольские ученые готовы помочь птицеводам. Фото: пресс-служба СтГАУ

Ставропольские ученые базовой кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных биотехнологического факультета СтГАУ могут помочь птицеводам повысить продуктивность, не используя в уходе за птицей компоненты импортного производства. Исследования адаптивных технологий в птицеводстве ведутся в агроуниверситете не первый год под руководством профессора Елены Епимаховой. При этом особое внимание уделяется органическим технологиям.

По мнению декана биотехнологического факультета и факультета ветеринарной медицины, доктора биологических наук, профессора Валентина Скрипкина, развитие яичного и мясного птицеводства является актуальным для аграрного сектора северокавказского региона.

- Заводчики птицы ждут от нас, ученых, эффективных и легких для внедрения технологий производства яиц и мяса птицы, считает профессор Скрипкин.

В 2022 году в рамках реализации ФП «Приоритет 2030» в СтГАУ стартовала научно-исследовательская работа «Разработка эффективных программ использования регионально и хозяйственно ориентированных генетических ресурсов птицеводства». Исследовании велись в модельных и полевых условиях. Ученые ставили перед собой весомую задачу - предложить предприятиям эффективные приемы инкубации яиц, выращивания молодняка и содержания яичных и мясных кур регионально ориентируемых кроссов: «Доминант ЦЗ», «Редбро М», «Кобб-500».

Осенью этого года в виварии агроуниверситета были проведены опыты по влиянию на продуктивность цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500» отечественных кормов, предназначенных для повышения жизнеспособности животных и птицы.

- За птицей круглосуточно наблюдали и ухаживали пятнадцать моих студентов. Одна из них завела блог в телеграмме «Лиза выращивает бройлеров», который привлек большое количество подписчиков. Оказывается, многим интересно наблюдать за ходом экспериментов, — рассказала руководитель исследования профессор Елена Епимахова.

Ученые остались довольны результатами своих трудов. Во время опытов им удалось достичь отличных показателей продуктивности цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500», которые могут заинтересовать промышленные и мелкотоварные птицехозяйства.

Врио ректора СтГАУ Владимир Ситников пояснил, что исследование проводилось в интересах одного из крупных региональных предприятий по выращиванию птицы.

- Мы предложили заказчику готовые решения. Как им наладить технологию ухода за птицей с помощью отечественных органических кормов, чтобы получить наилучшие показатели по наращиванию массы птицы и экологичности продукции. Наши наработки, кстати, будут полезны и домашним хозяйствам. Для университета важно и то, что студенты получили отличную практику, опыт научной работы. А кое-кто даже стал популярным блогером, — рассказал врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.