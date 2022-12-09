На Ставрополье экс-полицейский обвиняется в мошенничестве

В октябре 2021 года полицейский из Шпаковского округа Ставрополья предложил своему знакомому директору предприятия за деньги размером не менее 20 тысяч рублей решить вопрос с сотрудниками ДПС, чтобы мужчине не выписали штраф. Только вот выполнять свою часть сделки обвиняемый не собирался и не мог узнать, кто привлекал взяткодателя к административному наказанию.

— Получив вознаграждение, обвиняемый распорядился им по своему усмотрению, не выполнив перед мужчиной свои обязательства. Уголовное дело возбуждено следователем СКР по материалам краевого управления МВД России, – пишет пресс-служба СУ СУ России по Ставропольскому краю.

На данный момент собрано достаточно доказательств вины экс-полицейского, поэтому уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. После пройдет судебный процесс, где решится судьба обвиняемого. Действиям директора-взяткодателя также дадут правовую оценку.