В Ставрополе мошенник выманил 3 млн рублей и избил свою жертву

В Ставрополе 33-летний житель соседнего региона занимался мошенничеством. У одной из потерпевших злоумышленник взял займы на якобы развитие бизнеса. Обманутая взяла на себя три кредита и передала «бизнесмену» более двух млн рублей.

Обвиняемый обещал возвращать деньги ежемесячно, однако сделал всего несколько платежей и остановил возврат долга. Когда гражданка потребовала вернуть свои вклады, злоумышленник избил ее. По заключению врачей, потерпевшей нанесен вред здоровью средней тяжести.

— У второй потерпевшей мужчина взял в долг для погашения залога за его автомобиль. Женщина также оформила кредит на свое имя и передала ему более 1,6 миллиона рублей, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Общая сумма сумма ущерба составила три млн рублей. Часть денежных средств обвиняемый вернул. В настоящее время уголовное дело злоумышленника направлено в суд на рассмотрение.