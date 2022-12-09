В Пятигорске на свидание в СИЗО девушка пыталась пронести 9 граммов веществ

На свидание в следственный изолятор города Пятигорска 20-летняя жительница Минеральных вод пыталась пронести 9 граммов ограниченных в обороте сильнодействующих веществ. Все это она несла лицу, которое на данный момент сидит в СИЗО.

— Сверток с препаратами общим весом 9 граммов был обнаружен сотрудниками уголовно-исполнительной системы в ходе личного досмотра следственно-арестованного, на выходе со свидания с посетительницей, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Теперь она сама может оказаться за решеткой и ожидать свиданий. После расследования и сбора доказательств вины и всех обстоятельств совершения преступления материалы передадут в суд. Там решится судьба курьера. О ходе расследования ведомство не сообщает.