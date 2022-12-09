СКФУ подписал соглашение о сотрудничестве с академией из Донецка

Фото: СКФУ

Северо-Кавказский федеральный университет и Донбасская юридическая академия договорились о сотрудничестве. Ректоры вузов Дмитрий Беспалов и Михаил Кушаков подписали соответствующее соглашение.

Документ охватывает две сферы - образование и науку. Вузы планируют реализовать образовательные программы, в том числе - сетевые. Предполагается, что часть модуля студенты изучат в Ставрополе, часть - в Донецке. Кроме того, стороны расширят программы допобразования.

- Одной из актуальных задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным, является интеграция новых регионов в научную и образовательную среду России. Уверен, что такие партнерские соглашения между университетами ускорят вхождение в единое академическое сообщество и позволят более эффективно решать национальные задачи, - прокомментировал соглашение ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

В вопросе науки многое касается аспирантов. Сегодня было проведено первое совместное мероприятие - международная научно-практическая конференция "Кавказ в контексте глобальных вызовов: история и современность", которая проходит в СКФУ 9 и 10 декабря.

- Мы рассчитываем на поддержку СКФУ в повышении квалификации сотрудников Академии. Это актуально в связи с тем, что мы приступили к переходу на российские образовательные стандарты. Нужна методическая помощь для организации качественного учебного процесса, а также доступ студентов ДЮА к цифровым ресурсам научной библиотеки федерального университета, - заявил ректор ДЮА Михаил Кушаков.

Кроме того, юридический институт СКФУ поможет преподавателям ДЮА перейти на новую правовую культуру.