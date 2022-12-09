Глава Ставрополья встретился с родными участников СВО

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с родными участников специальной военной операции на декаде личных приемов, которые проходили с 1 по 9 декабря.

Глава региона отметил, что в первую очередь поднимались бытовые вопросы. Когда глава семьи на передовой, помощь в решении повседневных проблем особенно необходима.

- Поможем с лечением дочери участника СВО - готовим необходимые документы для направления девочки в московскую клинику. Для мамы другого военнослужащего решим вопрос с поставщиками коммунальных услуг. Поможем поменять окна, приобрести новый отопительный котел, - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в рамках декады министры, депутаты и главы территорий Ставрополья встретились и выслушали 1,5 тыс. человек. Владимир Владимиров отметил, что каждый в команде включился в решение проблем важных для семей военнослужащих вопросов.

- Только так, вместе, мы поможем нашим ребятам быть уверенными, что дома, у родных всё в порядке, - подчеркнул глава региона.