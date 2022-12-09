На Ставрополье ожидается незначительное потепление в выходные 10 и 11 декабря

По данным регионального Гидрометцентра, в выходные жителей Ставрополья ожидает незначительное потепление. В ночь с пятницы на субботу будет преимущественно без осадков. Термометры покажут от -4 до +1 градуса.

Синоптики прогнозируют местами туман и гололедно-изморозевые отложения. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов.

В ночь на воскресенье станет теплее - -2…+3 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +4…+9 градусов.

При этом сохранится ветер, он будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.