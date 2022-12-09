В Невинномысске восстановили подачу отопления в многоквартирном доме

В Невинномысске газовая служба восстановила подачу отопления в многоквартирном доме по улице Революционной. Поставщик газа заключил договор с управляющей компанией. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Михаил Миненков. Он отметил, что договор был заключен в ближайшее время и без проволочек.

Ранее жильцы опубликовали в социальных сетях видеообращение, в котором жаловались на холод в квартирах и ледяные батареи.

После этого следственный отдела следственного управления СУ СК РФ по Ставропольскому краю организовал проверку по факту услуг, не отвечающих требованиям безопасности.